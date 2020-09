Wekdienst 24/9: Debat derde steunpakket • Bekendmaking topvrouw van 2020

Vanmorgen is er eerst nog ruimte voor de zon, maar vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, het wordt dan hooguit een graad of 15.

Goedemorgen! De Kamer debatteert over een nieuw steunpakket voor bedrijven en ondernemers. En in Utrecht staat een man terecht voor het doden van zijn vrouw op een zeiljacht tijdens een wereldreis.

Wat heb je gemist?

Er komt een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen. Nu is die straf nog maximaal 15 jaar; dat moet 25 jaar worden. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) komen vandaag met dat voorstel, meldt De Telegraaf.

Vanuit de samenleving en de politiek is al lange tijd kritiek op de strafmaat bij doodslag. Die is veel lager dan bij moord, waarvoor de dader 30 jaar of levenslang kan krijgen. Beide daden zijn het opzettelijk doden van iemand, maar bij doodslag gebeurt dat in een opwelling.

Zo werd de moordenaar van de 16-jarige scholiere Hümeyra tot veertien jaar cel en tbs veroordeeld, omdat niet kon worden bewezen dat hij een vooropgezet plan had om haar te doden. Die straf leidde tot maatschappelijke verontwaardiging.

Ander nieuws uit de nacht

Kabinet steekt 1,4 miljard in begeleiding naar nieuw werk: er moet één loket komen waar werkzoekenden terechtkunnen voor hulp bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Corona-app is af, maar uitrol laat op zich wachten: makers zijn teleurgesteld: de app wordt op zijn vroegst half oktober voor heel Nederland beschikbaar. De bijbehorende wet is nog niet door het parlement.

Woonzorgcentrum bedreigd na oproep Willem Engel van Viruswaarheid: Personeel werd uitgescholden en met de dood bedreigd nadat Engel via social media opriep te bellen naar het verzorgingstehuis, dat ruim een week op slot was gegaan na een uitbraak van het coronavirus.

En dan nog even dit:

Een enorm fortuin zou hij hebben gehad, de beruchte Colombiaanse drugsbaas Pablo Escobar. Na zijn dood zochten familieden en criminelen jarenlang naar de schuilplekken waar hij wapens, contanten en andere waardevolle spullen had verstopt.

Zijn neef Nicolás, die zijn leven nu wijdt aan het nalatenschap van zijn legendarische oom, beweert nu meerdere geheime ruimtes te hebben gevonden in een appartement waar Escobar ooit woonde.

18 miljoen dollar vond hij daar, verstopt in een plastic zak. Hij heeft er weinig aan, want de biljetten waren half vergaan en onbruikbaar, beweert Nicolás. "De zak stonk honderd maal erger dan een kadaver."