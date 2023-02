Lange rijen bij stembureaus in Nigeria, verkiezingen verlopen rommelig

In totaal hebben ruim 93 miljoen mensen zich als kiezer geregistreerd. 40 procent van hen is jonger dan 35 jaar.

Aan het einde van de avond was het stemmen bij sommige stembureaus al klaar, terwijl er op andere plekken nog geen stem was uitgebracht. Ook waren de stembiljetten her en der al snel op. De komende dag kan er daarom op diverse plekken nog enkele uren gestemd worden.

In Nigeria is de dag van de presidentsverkiezingen rommelig verlopen. Op veel plaatsen moesten kiezers veel geduld hebben voor ze konden stemmen. Dat kwam onder meer door vertraging bij het openen van de stembureaus en technische en logistieke problemen. Het schrikte veel kiezers niet af om toch te gaan stemmen, in de hoop op een nieuwe toekomst.

Bij de meeste stembureaus konden kiezers wel ongehinderd hun stem uitbrengen en verliep de stembusgang vreedzaam, ondanks frustraties over de lange wachttijden.

Vooraf werd gevreesd voor gewelddadigheden, die er op enkele plaatsen ook wel waren. Dat gebeurde onder meer in het noordoosten van het land, waar islamitische strijders granaten gooiden bij een stembureau. Een kind kwam om het leven, vier anderen raakten gewond. Ook werd het stemproces onderbroken. Volgens het Nigeriaanse leger is er snel gereageerd en zijn de terroristen achtervolgd "tot in de bergen".

Intimidatie van kiezers

In de hoofdstad Abuja werd een anticorruptie-eenheid aangevallen en in Lagos arresteerde de politie vier mensen vanwege intimidatie van kiezers. Journalisten van persbureau AP zagen in die stad gewapende mannen in een busje naar een stembureau rijden, schoten in de lucht afvuren en de stembus stelen. De daders lieten veel stembiljetten achter.

Bij de verkiezingen gaat het tussen de 70-jarige Bola Tinubu, oud-vicepresident Atiki Abubakar (76) en Peter Obi, een 61-jarige zakenman die vooral onder jongeren populair is. De huidige president, Buhari, doet niet mee.