Twee gewonden in Leiden door instorten brandtrap van studentenhuis

Bij een ongeluk met een brandtrap in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. De twee stonden op de brandtrap van een studentenhuis in het oosten van de stad te roken, toen de trap los kwam van het pand en naar beneden stortte.

De brandweer laat weten dat de twee mensen vanaf de derde verdieping naar beneden vielen en onder de brandtrap terecht kwamen. Ze zijn door de brandweer bevrijd en daarna naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe de trap naar beneden kon komen. Ook is nog niets bekend over de identiteit en de verwondingen van de twee slachtoffers. Vanwege het incident werden meerdere ambulances opgeroepen.