Polsstokhoogspringer Duplantis verbetert wereldrecord: 6.22 meter de lucht in

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis heeft zijn wereldrecord verbeterd. De Zweed kwam bij indoorwedstrijden in het Franse Clermont-Ferrand tot een hoogte van 6,22 meter. Dat was één centimeter hoger dan zijn oude record, dat sinds het WK outdoor van 2022 in Eugene op 6,21 meter stond.

Daarvoor was Renaud Lavillenie met 6,16 meter wereldrecordhouder. "Ik had nooit zo hoog gesprongen als Renaud er niet was geweest. Dit is ongelooflijk", aldus de Zweed.