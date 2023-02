NEC boekt tegen Volendam zesde zege van seizoen

NEC kan na een makkelijke avond tegen FC Volendam de zesde overwinning van het seizoen bijschrijven. De Nijmegenaren wonnen in het eigen Goffertstadion met 3-0.

De koploper in gelijke spelen - al 12 na 23 wedstrijden - won voor de tweede keer op rij. Vorige week werd Excelsior in Rotterdam met dezelfde cijfers verslagen.

NEC was bij de start van de wedstrijd niet bij de les en dat leverde binnen de eerste minuten al kansen op voor Volendammers Calvin Twigt en Gaetano Oristanio, maar NEC ontsnapte aan een achterstand.

Goed wakker geschud kreeg NEC de wedstrijd daarna steeds meer onder controle en was het wachten op een doelpunt. Zo voelde doelman Filip Stankovic de bal door zijn benen glippen na een schot van Oussama Tannane, maar niet met genoeg vaart om de doellijn te passeren.

De Servische doelman stopte ook een gevaarlijke kopbal van Magnus Mattsson en Dirk Proper zag zijn schot door Xavier Mbuyamba van de lijn gehaald worden.

Volendam had het heel moelijk, maar had toch ook zomaar met een voorsprong de rust in kunnen gaan. Twee keer eindigde een schot van Francesco Antonucci echter in de handen van doelman Jasper Cillessen.

NEC maakt na rust verschil

Na een klein uur spelen kreeg NEC de voorsprong die het verdiende. Uit een corner van Lasse Schöne belandde de bal voor de voeten van Iván Márquez, die van dichtbij het beslissende tikje kon geven.

En tien minuten later bezorgde Tannane met een mooie pass Landry Dimata vrije doorgang naar het Volendamse doel. De aanvaller maakte er al struikelend 2-0 van. In blessuretijd scoorde invaller Pedro Marques nog de derde voor NEC.

Door de overwinning klimt NEC naar de negende plaats. Volendam staat veertiende, drie punten boven de degradatiestreep.