Scooterrijder omgekomen door aanrijding met trein in Maastricht

Op een spoorwegovergang in Maastricht is vanavond een scooter aangereden door een trein. Een van de twee mensen op de scooter is omgekomen, de ander is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.

De aanrijding gebeurde volgens de politie toen de scooter een overweg overstak terwijl er een trein aankwam. De politie doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak. Direct na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die keerde onverrichter zake terug.

Treinverkeer gestremd

Het ongeluk gebeurde rond 20.25 uur op de overweg aan de Alfons Ariënstraat in Maastricht, vlak bij congrescentrum MECC. De trein van Arriva was onderweg naar Eijsden met als eindbestemming Luik.

Als gevolg van het ongeval rijden tussen Maastricht en Luik-Guillemins geen treinen. De stremming duurt zeker tot middernacht.