Gouden Beer voor Franse documentaire over varende psychiatrische kliniek

De Franse documentaire Sur l'Adamant heeft op het internationale filmfestival van Berlijn de Gouden Beer gewonnen voor beste film. De prijs voor beste hoofdrolspeler ging naar de 9-jarige Sofía Otero, voor haar rol in 20.000 especies de abejas.

In Sur l'Adamant wordt de kijker meegenomen op een schip dat vaart op de Seine in Parijs en dienst doet als dagopvang voor volwassenen met een psychische stoornis. Er is drie jaar lang gefilmd op het schip.

Regisseur Nicolas Philibert zei bij de uitreiking dat hij met zijn film het beeld dat mensen hebben van een psychische aandoening heeft proberen te veranderen. Hij wil kijkers laten zien "wat ons verenigt voorbij onze verschillen". Philibert is naar eigen zeggen diep geraakt door de beslissing van de jury om de prijs toe te kennen aan een documentaire en niet aan een fictiewerk.

Kindactrice Otero won de Zilveren Beer voor haar vertolking van een transgenderkind in de Spaanse dramafilm 20.000 especies de abejas. De jury loofde de manier waarop ze enorm veel emoties overbrengt en toch eenvoudig weet te blijven.

Opening Zelensky

Tijdens de 73e editie van het filmfestival, dat wordt gezien als een van de meest prestigieuze van de wereld, hield de Oekraïense president Zelensky een videotoespraak. Hij riep filmmakers en kunstenaars op om hun steun te betuigen aan Oekraïne. Ook speelt hij een prominente rol in de film Superpower, die over de oorlog in Oekraïne gaat en in Berlijn in première ging. Zelensky was zelf voordat hij de politiek in ging acteur en komiek.