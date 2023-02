Turnster Volleman pakt brons op brug in Cottbus

Turnster Tisha Volleman heeft bij het Turnier der Meister in Cottbus brons veroverd op de brug. In de finale hoefde ze alleen de Italiaanse Alice D'Amato en de Duitse Meolie Jauch voor zich te dulden.

De 23-jarige Eindhovense, die vorig jaar in Cottbus goud won op brug, was donderdag in de kwalificatie als negende geëindigd met 12,700 punten. Omdat de Italiaanse Elisa Iorio zich afmeldde voor de finale, mocht ze zaterdag alsnog in actie komen. Ze kwam tot 12,900 punten, genoeg voor brons.

D'Amato (20) won bij de EK van 2019 al brons op brug en was bij de EK van 2022 goed voor zilver. Nu was ze met 14,500 punten een klasse beter dan de rest.

Volleman komt zondag nog uit in de finale op vloer. Martijn de Veer staat dan in de finale aan de rekstok.