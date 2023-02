Dortmund pakt negende zege op rij en gaat alleen aan kop in Bundesliga

De inmiddels fitte Sadio Mané maakt zondag zijn rentree in de selectie van Bayern. De Senegalees kampte de voorbije maanden met een knieblessure en miste daardoor onder meer het WK voetbal.

Borussia Dortmund blijft maar winnen. De club van Donyell Malen gaat na een uitzege op Hoffenheim (0-1) in ieder geval voor één dag alleen aan kop in de Bundesliga en noteert bovendien zijn negende officiële winst op rij.

Hoffenheim en Dortmund verveelden niet. Ozan Kabak (Hoffenheim) kopte via de handen van Dortmund-doelman Greger Kobel over, waarna Sebastian Haller nipt naast schoot en daarna via zijn dijbeen bijna Hoffenheims keeper verraste.

Wat Haller niet lukte, flikte zijn ploeggenoot Julian Brandt wel toen hij een vrije trap van Marco Reus via zijn rug in het doel van de thuisploeg werkte.

Ook na rust golfde het spel op en neer. Malen mocht in de 64ste minuut invallen en was bedrijvig, net als Jude Bellingham, maar tot treffers kwam het na weer 45 intense minuten niet meer.

Leipzig stijgt naar vierde plaats

RB Leipzig steeg naar de vierde plaats door de lastige thuiswedstrijd tegen directe concurrent Eintracht Frankfurt te winnen. Timo Werner en Emil Forsberg stuurden de thuisploeg met een 2-0 voorsprong de rust in.

Djibril Sow gaf Eintracht, met PSV-huurling Philipp Max in de basis, weer hoop. Een gelijkspel zat er voor de bezoekers niet in.