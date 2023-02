Real en tiental Atlético spelen in saaie derby gelijk, ondanks majestueuze kopgoals

Real Madrid en Atlético Madrid zijn in de La Liga-topper niet verder gekomen dan een gelijkspel. De bezoekers speelden in de saaie derby het laatste half uur met tien man en kwamen zelfs op voorsprong, maar het werd in Santiago Bernabéu uiteindelijk 1-1.

De wedstrijd was lange tijd niet om aan te zien. Het tempo lag laag en voor rust kreeg alleen Karim Benzema een kansje. Na ruim een uur geploeter kreeg Ángel Correa rood voor een lichte elleboogstoot, waarbij Antonio Rüdiger graag naar de grond ging.

De wedstrijd kende weliswaar weinig opwinding, toch waren de twee goals het schoolvoorbeeld van een perfect doelpunt met het hoofd.

Eerst was het José María Giménez die in de 78ste minuut na een vrije trap van Antoine Griezmann steenhard binnenkopte.