Amateurvoetbalwedstrijd in Naarden loopt uit op gevecht, 1 arrestatie

In Naarden is een amateurvoetbalwedstrijd tussen lagere seniorenelftallen van NVC en het Blaricumse BVV'31 uitgelopen op een vechtpartij. Twee spelers hebben aangifte gedaan en één betrokkene is aangehouden.

Na afloop van de wedstrijd werd een lid van het bezoekende elftal in de dug-out door zes tot zeven personen belaagd en mishandeld, meldt de politie. De 26-jarige speler werd vol in de borst getrapt en kwam daarbij ten val.

Vervolgens werd hij meerdere malen geschopt en geslagen, ook tegen zijn hoofd. Ook een andere speler (29) van BVV'31 werd aangevallen, tegen de grond geslagen en getrapt.

Nadat omstanders zich ermee hadden bemoeid, stopte het gevecht en konden de slachtoffers ontzet worden. Ze moesten door een dokter worden behandeld.

Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan. De politie heeft een 29-jarige verdachte uit Hilversum opgepakt en heeft getuigen van het geweld opgeroepen zich te melden.