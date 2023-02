Engeland verslaat Wales in matige wedstrijd, Ieren winnen weer in Six Nations

Kyle Sinckler zette Engeland een paar minuten later opnieuw op voorsprong. Wales kon z'n weg niet vinden door een goed georganiseerde Engelse verdediging.

Voor het oog van 75.000 toeschouwers, onder wie de Britse Prince William en zijn vrouw Catherine, domineerde Engeland de eerste helft en stond er 8-3 op het scorebord, onder meer dankzij een geslaagde try van Anthony Watson. Direct na rust onderschepte Louis Rees-Zammit een pass en scoorde, om Wales kort een voorsprong te geven. Lang duurde die niet.

De Engelse rugbyers hebben in de Six Nations League voor het eerst in zes jaar Wales in eigen huis verslagen met 20-10. Eerder vandaag won Ierland in Rome van Italië met 34-20.

Met nog vijf minuten op de klok scoorde Ollie Lawrence een try in de hoek. Zuur voor de Wales-fans, de derde nederlaag alweer, en een kleine opsteker voor Engeland. Maar er is voor beide teams werk aan de winkel.

Houten lepel

De twee landen hebben deze Six Nations League nog weinig gepresteerd. Coaches van beide ploegen werden de laan uitgestuurd, maar de nieuwe coaches Warren Gatland (Wales) en Steve Borthwick (Engeland) spelen het ook niet klaar. Wales moet nu zorgen dat ze niet de 'wooden spoon' bemachtigen, de benaming voor de grote verliezer van het toernooi.

Owen Farrell moet sowieso aan de bak. Van de vijf penalty's verzilverde hij er in deze wedstrijd slechts twee. Dat vond hij zelf ook wat mager. "Ik was niet geweldig vanaf de tee", zei hij na afloop tegen de BBC.

De conclusie is duidelijk: met het WK na de zomer in aantocht is er nog een wereld te winnen, en niet alleen aan meters op het rugbyveld.