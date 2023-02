Ondanks rode kaart zet koploper Napoli zegereeks voort

Napoli heeft voor de achtste keer op rij gewonnen in de Italiaanse competitie. De koploper in de Serie A klopte met tien man Empoli: 2-0.

Empoli hielp Napoli voor de pauze een handje bij beide treffers. Eerst werkte Ardian Ismajli een bal van Piotr Zielinksi in zijn eigen doel, waarna Victor Osimhen ongehinderd uit de rebound zijn achtste treffer in acht duels maakte en zijn 19de in totaal.

Oud-PSV'er Hirving Lozano wurmde zich na rust vrij en kwam tot een best schot dat net naast ging. Napoli moest daarna met tien man verder na een charge van Mario Rui op de scrotum van Francesco Caputo.

Maar ook zonder Rui bleef Napoli dominant. Osimhen verprutste in het vervolg een dot van een kans na een steekpass van Eljif Elmas en Gianluca Gaetano schoot in het zijnet.

Dankzij de zege zag Napoli de voorsprong op nummer twee Internazionale, dat wel een wedstrijd minder speelde, oplopen tot achttien punten.