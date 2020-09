Oranjevrouwen gaan 'rammen' en 'stampen' op mentaal lastig WK-rondje

Het wordt 'rammen' en 'stampen' voor Van der Breggen en Van Dijk - NOS

Afgelopen zaterdag werd Anna van der Breggen nog gehuldigd als winnares van etappekoers Giro Rosa, de komende dagen ligt de focus op de WK op de weg en daarna wachten de klassiekers. "Al het moois in één keer", constateert Van der Breggen met een twinkeling in haar ogen. "Het is eigenlijk vrij simpel: gewoon koersen en herstellen. En zolang het goed gaat, heb je ook het idee dat je sneller herstelt en klaar bent voor het volgende. Dus ik hoop dat dat zo blijft."

Donderdag wacht de eerstvolgende klus voor Van der Breggen als de vrouwen in Imola strijden om de wereldtitel op de tijdrit. Niet direct het leukste wieleronderdeel, vindt ze. Pijnlijk zelfs, windt de viervoudig vice-wereldkampioene er geen doekjes om. "Aan de andere kant: als je eenmaal voelt dat je lekker rijdt en het idee hebt dat je hard gaat, kan het ook wel weer supermooi zijn." Weinig bochten In de wedstrijdloze coronamaanden heeft de 30-jarige Zwolse veel op de tijdritfiets gezeten. Meer dan normaal zelfs. "Ja, absoluut. Ik hád ook meer tijd, hè. Ik wilde de uren op die fiets vergroten om mij op meerdere punten te kunnen verbeteren. Ik hoop dat ik nu lang in de houding kan blijven zitten en ook mooi zit. Dat gaat zich op dit rondje zeker uitbetalen, denk ik."

Het 31,7 kilometer lange parcours dat de vrouwen in Italië krijgen voorgeschoteld, met start en finish op het racecircuit van Imola, is vooral rechttoe-rechtaan. "Mentaal is het wel een lastig rondje. Het is een stuk heen, je draait om, en dan ga je terug. Weinig bochten, weinig technisch, alleen op het laatst pas een beetje. Je moet gewoon rammen. 'Lekker lang stampen' En dat is precies wat die tweede Nederlandse troef in het deelnemersveld ook zo goed kan. "Dit is een heel mooi parcours, ja", glundert Ellen van Dijk. "Ik ben er heel blij mee. Het is lekker veel rechtdoor, lekker lang stampen. Op het laatst zitten nog wel wat lastige heuveltjes, maar het zijn niet al te veel hoogtemeters." Een buitenkans voor Van Dijk, die eigenlijk niet eens zou starten. Niet zij, de wereldkampioene van 2013, maar Annemiek van Vleuten was naast Van der Breggen geselecteerd door bondscoach Loes Gunnewijk. Van Vleuten, in 2017 en 2018 's werelds beste in de race tegen de klok en vorig jaar derde, liep echter vorige week bij een val in de Giro Rosa een gebroken pols op en moest de WK-tijdrit laten schieten.

"Superzuur voor haar natuurlijk, want ik weet hoe het is om op het laatste moment niet mee te kunnen doen. Vorig jaar viel ik zelf twee weken voor de WK. Ik had een gebroken bekken en kon ik niet meedoen. Ik baalde enorm dat ik dit jaar niet was geselecteerd. Maar opeens is het weer omgedraaid." Binnenstebuiten keren Ook Van Dijk heeft de coronapauze benut om kilometers op de tijdritfiets te maken. "Na die bekkenbreuk kon ik in het begin helemaal niet meer op mijn tijdritfiets rijden. Dat heeft heel veel frustratie opgeleverd. Het was echt een enorm lang proces, maar richting de EK ging het gelukkig weer beter. Ik ben nog niet helemaal terug naar mijn oude houding, maar het voelt in ieder geval een stuk sneller." Die wetenschap gekoppeld aan het op haar 33-jarige lijf geschreven parcours doet vermoeden dat Van Dijk zich gaat mengen in de strijd om de medailles. "Dat is wel de bedoeling, ja. Ik ben hier niet op vakantie. Ik ga mezelf helemaal binnenstebuiten keren en dan zie ik wel wat dat oplevert."

Anna van der Breggen, Chloe Dygert en Annemiek van Vleuten op het WK-podium in 2019 - AFP