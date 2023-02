Zuinige zege voor koploper Arsenal, ondanks groot overwicht tegen Leicester

Voor Leicester dreigt nu zelfs degradatievoetbal, nadat het amper in het stuk was voorgekomen tegen de lijstaanvoerder. Enkel de Braziliaan Tetê kreeg nog een kans, tijdens de enige fase waarin de Londenaren het even moeilijk hadden.

Want verder was het Arsenal dat domineerde, maar dus wel moeizaam tot scoren kwam. Ondanks 75 procent balbezit en zeven doelpogingen stond het nog 0-0 bij rust, mede doordat een prachtige krul van Leandro Trossard na een afgeslagen corner werd afgekeurd. Keeper Danny Ward werd namelijk gehinderd.

Kansen Arsenal

Meteen na rust verschalkte Gabriel Martinelli de keeper van Leicester wel, waarna ook nog een treffer van Bukayo Saka (buitenspel) niet doorging. Oleksandr Zintsjenko en Gabriel werden door Ward van een treffer gehouden.

Nummer drie Manchester United komt dit weekend niet in actie in de Premier League, maar speelt zondag de finale van de League Cup tegen Newcastle United.