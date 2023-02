Manchester City harkt winst binnen, zuinige zege voor koploper Arsenal

In Engeland hebben de nummers één en twee geen fout gemaakt. Koploper Arsenal boekte een wat magere 1-0 overwinning bij Leicester City en Manchester City zegevierde met 4-1 bij Bournemouth. Het verschil tussen de twee ploegen is momenteel twee punten, maar City heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Manchester City moest het opnieuw doen zonder de zieke De Bruyne; de Belg ontbrak woensdag ook al tegen Leipzig. Desondanks leidde City halverwege al comfortabel met 3-0.

Alvarez scoorde in de rebound nadat een inzet van Haaland via het been van oud-Feyenoorder Marcos Senesi op de lat was beland. Haaland maakte zelf de 0-2, nadat Aké met een fraaie pass Gündogan had weggestuurd.

Na een blunder van Billing kon Foden simpel de derde maken. Kort na rust kreeg Bournemouth de bal niet weg. Alvarez schoot en de bal vloog via het lichaam van Mepham het doel in. City geloofde het vervolgens wel en in de slotfase kreeg Bournemouth kans op kans. Een volley van Lerma vloog binnen.

Laks Leicester

Eerder op de dag trad Arsenal aan tegen Leicester City, dat dit seizoen in niets meer de ploeg is die in 2016 verrassend kampioen van Engeland werd. De club wist pas zeven keer te winnen en bij de plaatselijke held Jamie Vardy (36 inmiddels en niet altijd basisspeler meer) lijkt het beste er inmiddels ook wel vanaf, met slechts één competitiegoal deze jaargang.