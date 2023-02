Krejcíková zet Swiatek weer op aarde, Medvedev wint na Rotterdam ook in Doha

Vier gemiste breekkansen in de set twee kwamen aan bij de Poolse, die daarna uit frustratie steeds meer fouten maakte. Krejcíková, de winnaar van Roland Garros in 2021, bleef wel scherp en kalm.

Swiatek ondervond vorige week bij haar toernooizege in Doha amper tegenstand (ze verloor zes games in totaal) en ook in Dubai werd ze nauwelijks getest, tot de finale.

Barbora Krejcíková heeft verrassend het sterk bezette hardcourttoernooi in Dubai op haar naam geschreven. In de finale gaf ze de Poolse Iga Swiatek, de mondiale nummer één, met 6-4, 6-2 het nakijken.

Daniil Medvedev won zes dagen na zijn eindzege op het ABN Amro Open in Rotterdam ook de titel in Doha gewonnen. De Rus was in de finale van het toernooi in Qatar met 6-4, 6-4 te sterk voor vechtjas Andy Murray.

De Schotse krijger toonde deze week maar weer eens aan nog over voldoende vechtlust te beschikken. Hij speelde op weg naar de finale vier driesetters en overleefde zowel in de eerste ronde als in de halve finales matchpoints.

Tegen Medvedev leverde de 35-jarige Murray in beide sets direct zijn opslag in. De drievoudig grandslamkampioen knokte zich in de tweede set van 1-3, naar 4-3, maar de immer solide Medvedev stelde met drie games op rij zijn zeventiende ATP-titel veilig.

Door naar Dubai

Medvedev en Murray reizen nu door naar het ATP-toernooi van Dubai, waar ook onder anderen Novak Djokovic, Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor aan de start verschijnen.