Groningen verslaat Excelsior en weet na elf wedstrijden weer eens te winnen

FC Groningen heeft na elf wedstrijden zonder overwinning eindelijk weer eens een duel gewonnen in de eredivisie. In Groningen werd Excelsior, concurrent in de strijd tegen degradatie, met 3-0 verslagen.

De laatste keer dat de Groningers met drie punten van het veld stapten was op 24 oktober, toen PSV met 4-2 over de knie werd gelegd. Sindsdien werd er drie keer gelijk gespeeld en gingen acht wedstrijden verloren. Het kostte trainer Frank Wormuth de kop en Groningen zakte steeds verder weg op de ranglijst.

In de wedstrijd tegen Excelsior, de nummer 15 van de ranglijst, was al snel duidelijk dat Groningen het goed voor elkaar had. Het was eenrichtingsverkeer in de eerste 45 minuten en dat leverde de thuisploeg meerdere kansen op.

Ondanks het veldoverwicht werd er, mede dankzij een uitstekend keepende Stijn van Gassel, echter maar een keer gescoord. Met een slim passje bracht Daleho Irandust Johan Hove in stelling en de Noorse middenvelder schoof de bal in de verre hoek.