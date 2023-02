Nederlandse Russen protesteren tegen Poetin in Den Haag

"Ik ben in de eerste plaats hier om de mensen in Oekraïne te steunen. Maar ik wil ook laten zien dat wij als Russen meestrijden", zegt betoger Alex Gritsai bij Omroep West . "We vechten ook al jaren tegen Poetin en zelf haten wij ook de oorlog die voortduurt."

Een paar honderd Russen in Nederland hebben vanmiddag geprotesteerd bij de Russische ambassade in Den Haag.

De betoging van vanmiddag bij de Russische ambassade was de tweede binnen 24 uur. Waren het gisteren vooral Oekraïners die meeliepen, nu waren het Russen. Gritsai vindt het jammer dat de betogingen niet zijn gecombineerd. Al kan hij het zich ook voorstellen. "Veel Oekraïners zitten met een enorm trauma. Ik kan me goed voorstellen dat je dan niet schouder aan schouder met een Rus wil staan. Er zit veel pijn, ik heb zelf ook familie in Lviv, in Oekraïne, zitten. Ik ken de pijn die zij hebben. Ik verwacht dus niet dat we direct samen solidariteit tonen."

Gehuld in Oekraïense vlag

De betogers droegen spandoeken mee tegen de oorlog in Oekraïne, die gisteren precies een jaar duurde. Ze riepen ook op tot vrijlating van de mensen die in Rusland zijn opgepakt omdat ze daar hebben gedemonstreerd tegen de oorlog en het beleid van de Russische president Poetin. Een aantal demonstranten hulde zich vanmiddag in de Oekraïense vlag.

De demonstratie werd georganiseerd door Free Russia NL. Dat is een beweging van Russisch sprekende inwoners en burgers van Nederland, die in januari 2021 ontstond toen oppositieleider Navalny in Rusland werd opgepakt. Tot 24 februari 2022 telde Free Russia NL rond de 300 leden. Naar eigen zeggen groeide de beweging na de inval van Rusland in Oekraïne in één nacht uit tot 1200 leden.