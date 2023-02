Droomdebuut Van Baarle bij Jumbo-Visma in Omloop: 'Zo wilden we het ook doen'

Een dag die geheel volgens schema verliep voor Jumbo-Visma. Het Nederlandse team maakte de hele dag de dienst uit in de eerste Vlaamse voorjaarskoers, met op een gegeven moment zelfs zes renners in een kopgroep van zeven. Illustratief voor de dominantie.

"We hebben de controle gepakt vanaf het begin", vervolgt Van Baarle. "We wilden de koers in handen nemen en dat hebben we gedaan. Zoals de ploeg vandaag gewerkt heeft, zo wilden we het ook doen."

Volgende succes na Parijs-Roubaix

Van Baarle bleef zijn vier achtervolgers ruim een halve minuut voor en reed in zijn eentje de laatste twee beklimmingen over op weg naar zijn grootste zege sinds Parijs-Roubaix vorig jaar.

Hij voelde zich al sterk, maar Van Baarle kon vooraf zijn kansen moeilijk inschatten. "Het is altijd lastig als je van een trainingskamp komt om te weten hoe je ervoor staat. De ploeg vertelde me op trainingskamp dat ik mijn instinct moest gebruiken en een goed moment moest kiezen. Dat heb ik gedaan."