Kopecky eerste Belgische winnares Omloop, Wiebes tweede

In de eerste klassieker van het seizoen, met daarin twaalf pittige hellingen en negen kasseistroken, bleef de groep lang gesloten. Maar op 40 kilometer ontstond toch een kopgroep van 17 rensters met zo'n beetje alle favorieten. Daaruit ontsnapten Van Vleutens ploeggenoot Aude Biannic en Jumbo's Karlijn Swinkels, maar op de Elverenberg-Vossenhol kwam het peloton alweer samen.

Even later ging Arlenis Sierra, ook ploeggenoot van Van Vleuten, maar in de aanval.

De Cubaanse ging goed vooruit en had al 26 seconden voor op het peloton, waar kopvrouw Van Vleuten, de titelhouder, rustig afwachtte. De vraag rees of de koers voor haar wel zwaar genoeg was geweest tot dan toe, want er zaten nog wel heel veel frisse vrouwen in het peloton.

Kopecky aan kop

En toen kwam Kopecky voor een stukje mentale oorlogsvoering. Ze klom de Muur van Geraardsbergen op, en zat bij de Kapel Sierra op de hielen. In de afdaling bleef ze in haar wiel rijden.

Aan de voet van de Bosberg, op 12 kilometer van de finish, reed Kopecky weg van haar rivale, die geen poging meer deed om in haar wiel te blijven. Ze had toen een voorsprong van 32 seconden op het achtervolgende peloton.