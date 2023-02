Van Baarle met prachtige solo eerste Nederlandse winnaar Omloop sinds 2011

Nog voor de beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg schudde Van Baarle zijn naaste belager Mathis Le Berre van zich af, waarna hij solo naar de zege reed. Van Baarle is dit seizoen nieuw bij de Nederlandse formatie.

Voor het eerst in twaalf jaar heeft een Nederlander de Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam geschreven. Dylan van Baarle wist zaterdagmiddag de eerste grote koers van het voorjaar, de officieuze start van het wielerseizoen, op zijn naam te schrijven. De renner van Jumbo-Visma bleef zijn vier achtervolgers ruim een halve minuut voor.

Dylan van Baarle rijdt in de finale van Omloop Het Nieuwsblad weg bij zijn mede-koploper en komt als boven op de befaamde Muur van Geraardsbergen. - NOS

De eerste klassieker van het seizoen, met daarin twaalf pittige hellingen en negen kasseistroken, kwam op gang op de Molenberg met nog 45 kiliometer te gaan. Van Baarle sprong op de zevende helling van de koers weg met Le Berre, Jonathan Milan en Florian Vermeersch.

Hoewel Le Berre al meezat in een na tien kilometer ontstane kopgroep, kon hij als enige in het spoor Van Baarle blijven. Die had vorig jaar Parijs-Roubaix gewonnen na een indrukwekkende solo dus dat moest zorgen baren bij de andere toppers.

Steun van ploegmaat Laporte

Aan de Bosberg begon Van Baarle met twaalf seconden voorsprong op De Lie, Matej Mohoric, Tim Wellens en ploegmaat Laporte. Laatstgenoemde hield de benen vanzelfsprekend stil bij de jacht van de achtervolgers op Van Baarle en zijn storende rol had effect. Mohoric, Wellens en De Lie zagen de achterstand zelf nog wat oplopen.

"Mijn team zei me op mijn instinct te vertrouwen. Dat heb ik gedaan, met dank aan de jongens", zei Van Baarle.

Van Baarle is de eerste Nederlandse winnaar sinds Sebastian Langeveld in 2011. En de vijfde na Jo de Roo, Jan Raas en Teun van Vliet. Vorig jaar bezorgde Wout van Aert Jumbo-Visma de eindzege.