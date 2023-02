Lavreysen wint keirin bij Nations Cup-wedstrijden in Jakarta

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft bij Nations Cup-wedstrijden in Jakarta de keirin gewonnen. In de finale hield hij Mohd Awang net achter zich. De ervaren Maleisiër (35) is een echte specialist. Hij won olympisch brons en zilver op dit nummer, alsmede vijf WK- medailles.

Wereldkampioen Lavreysen, die op de Spelen brons won achter Jason Kenny en Awang, kwam al drie ronden voor het einde op kop en leek daarvoor in de slotronde de tol te betalen. Op de meet hield hij Awang nog net achter zich.

Jeffrey Hoogland eindigde in zijn halve finale als tweede, maar werd teruggezet omdat hij van zijn lijn was afgeweken. In de B-finale werd hij laatste.

Na Jakarta volgen nog wedstrijden om de Nations Cup in Caïro en het Canadese Milton, waarbij ook punten te behalen zijn voor de olympische kwalificatie.