Jetro Willems na zes jaar terug in eredivisie: 'Kwaliteit en ervaring bijdragen'

En juist zijn ervaring kan dan goed van pas komen om Groningen snel weer een paar plaatsen omhoog te helpen, richting de veilige middenmoot. "De faciliteiten zijn goed. De mogelijkheden zijn top. Het is een leuk team, er zit veel rek in", merkt Willems.

Wat brengt Jetro Willems in Groningen? Met ervaring op het Europees kampioenschap met Oranje, wedstrijden in de Champions League, Bundesliga én Premier League wacht nu degradatievoetbal in de eredivisie.

Op de plek waar hij op 7 mei 2017 als PSV'er zijn laatste minuten in de eredivisie maakte, maakt hij zaterdagmiddag als Groninger zijn rentree op de Nederlandse velden. "Hij kan tegen Excelsior maar een klein gedeelte spelen, dus we laten hem het laatste gedeelte invallen", verklapt trainer Dennis van der Ree. "Maximaal een halfuur..."

Willems heeft namelijk acht maanden niet gespeeld, zijn contract met Greuther Fürth werd ontbonden. Pas 28 jaar is hij, maar de reden dat hij in Groningen neerstrijkt, is dat hij ook zelf weer eens aan speelminuten toekomt. En zo snijdt het mes aan twee kanten, want ervaring is volgens hem van onschatbare waarde.

Kwaliteit en ervaring

"Ik kan kwaliteit bijdragen en met name ervaring. Dat is iets wat overal nodig is", weet hij. "Zicht op het spel, de minuten die ik heb gemaakt in het buitenland, wat ik heb gezien Dat wil ik meebrengen op het veld. Met name wat ik in het buitenland heb gedaan."

"Vanaf dag één dat hij hier was, was hij bezig met jongens", zag Van der Ree tijdens de proefperiode van Willems. "Het is een jongen die wij goed kunnen gebruiken."