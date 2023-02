Weer ritzege Merlier in Abu Dhabi, Groenewegen derde

Tim Merlier heeft zaterdag de zesde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De 30-jarige Belg van Soudal, die ook al de eerste rit had gewonnen, was de snelste in de massasprint.

Na de start in een pretpark volgde een biljartvlak parcours van 166 kilometer. Hoewel een massasprint onvermijdelijk was, gingen Larry Warbasse, Samuele Zoccarato en Edward Planckaert (de leider in het klassement van de tussensprints) ervandoor. Ze pakten vijf minuten, maar redden het niet.

Merlier zette zelf de eindsprint in en wist iedereen achter zich te houden. De Ier Sam Bennett eindigde als tweede, voor Dylan Groenewegen (winnaar van de etappe van vrijdag) en Jumbo-Visma-renner Olav Kooij.

Evenepoel nog altijd bovenaan

Remco Evenepoel blijft na vijf van de zes etappes leider in het klassement. De Belg van Soudal heeft negen seconden voorsprong op de Australiër Lucas Plapp (INEOS) en dertien seconden voorsprong op Pello Bilbao van Bahrain-Victorious.

Wout Poels is de beste Nederlander in het klassement. Met een minuut en zes seconden achterstand op Evenepoel staat de renner van Bahrain-Victorious vijfde.

De Ronde van VAE eindigt zondag met een rit over 153 kilometer van Al Ain naar Jebel Hafeet.