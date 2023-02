Verdachte dodelijke schietpartij Zwijndrecht opgepakt

De politie heeft de 49-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht in januari in een winkelcentrum in Zwijndrecht te hebben geschoten. Daarbij kwam een 66-jarige vrouw om het leven, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. De man was al weken voortvluchtig.

Hij werd vanmiddag rond 12.30 uur opgepakt op de Kethelbrug bij het centrum van Schiedam. Sinds eind januari was de politie op zoek naar de man, die na de schietpartij in een auto wegvluchtte.

Onder meer in het programma Opsporing Verzocht werd om informatie over het voorval en de voorvluchtige verdachte gevraagd. Ook werd een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden naar zijn vindplaats.

Ex-partner

Een dag na de dodelijke schietpartij werd de naam en een foto van de verdachte verspreid door de politie. De uit Vietnam afkomstige Minh Nghia V. woonde in Rotterdam en heeft een lang strafblad. Hij werd onder meer veroordeeld voor een gewelddadige overval op een geldloper in een winkelcentrum in Zoetermeer.

Het 38-jarige slachtoffer van de schietpartij was zijn ex-partner. Begin deze week meldde de politie nog dat V. vermoedelijk hulp kreeg van een groot netwerk en daardoor onder de radar van de politie kon blijven. Hoe hij uiteindelijk in beeld is gekomen, is niet bekendgemaakt.

V. wordt verdacht van moord en poging tot moord.