Opnieuw aardbeving van 5,2 gemeten in Turkije

In Centraal-Turkije heeft opnieuw een aardbeving plaatsgevonden. De beving had volgens het Europees seismologisch centrum (EMSC) een kracht van 5,2. Over de schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend.

De beving vond plaats op zo'n tien kilometer diepte. Het epicentrum lag ongeveer 40 kilometer van de stad Aksaray.

Een zware beving en een naschok in het Turks-Syrische grensgebied kostten begin deze maand aan zeker 50.000 mensen het leven. Zo'n 160.000 gebouwen stortten in of raakten zwaar beschadigd door de beving, die een kracht had van 7,8. Naar schatting zijn 1,5 miljoen mensen dakloos geraakt.

Afgelopen maandag vond in het gebied opnieuw een beving plaats met een kracht van 6,4. Het epicentrum daarvan lag bij de stad Defne, op zo'n 14 kilometer ten zuidwesten van Antakya, dat eerder zwaar werd getroffen.

In het gebied was nog volop hulpverlening gaande. Aan de Turkse kant werden zes doden gemeld en in Syrië vijf. Het aantal dodelijke slachtoffers bleef relatief beperkt, doordat veel mensen ten tijde van de tweede zware beving niet binnen, maar in de open lucht verbleven.