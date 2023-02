Visser pakt na fotofinish eerste zege op natuurijs: verschil van elf duizendste

Marathonschaatser Harm Visser heeft in het Zweedse Lulea de vijfde grandprixwedstrijd van dit jaar gewonnen. Na 50 kilometer was de 22-jarige Visser in de sprint net iets sneller dan Evert Hoolwerf, die aanvankelijk dacht gewonnen te hebben.

Hoolwerf kwam juichend over de finish en werd aangewezen als winnaar, maar moest even later genoegen nemen met de tweede plek. Na het bestuderen van de fotofinish en het bekijken van transpondertijden bleek Visser uiteindelijk elf duizendste sneller te zijn geweest. De derde plaats was voor Jordy Harink van Royal A-ware.

Drie keer op kunstijs

Het is de eerste overwinning op natuurijs voor Visser. Op kunstijs was het voor de schaatser van Jumbo-Visma dit seizoen ook al drie keer raak. Na zijn overwinningen in Alkmaar, Tilburg en Groningen heeft de Fries ook de leiding genomen in het klassement van de Marathon Cup.