GroenLinks en PvdA willen verdere bezuinigingen blokkeren

GroenLinks en de PvdA gaan niet akkoord met verdere bezuinigingen op wonen, zorg of de sociale zekerheid. Als het kabinet toch wil snijden in de uitgaven daarvoor, dan zijn de partijen bereid desnoods tegen de wetten of begrotingen te stemmen waar die bezuinigingen in staan. Ze gaan er daarbij van uit dat het kabinet hun steun nodig zal hebben voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Die meerderheid heeft de coalitie nu al niet en dat zal na de verkiezingen van 15 maart vrijwel zeker ook zo blijven.

GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn PvdA-collega Attje Kuiken formuleren vanmiddag op een gezamenlijke campagnebijeenkomst in Middelburg wat zij 'breekpunten' noemen. De twee partijen gaan samenwerken bij de Statenverkiezingen en hopen zo de grootste te worden. Kuiken: "Als Nederland voor sociaal kiest, dan verleggen we de koers."

Ze doelt daarmee op mogelijke bezuinigingsplannen van het kabinet. Omdat de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie steun van andere partijen nodig heeft om wetten en begrotingen door de Eerste Kamer te krijgen, denken GroenLinks en PvdA iets tegen die bezuinigingen te kunnen doen.

Edith Schippers

Ze richten hun pijlen daarbij vooral op de VVD. Eerste Kamer-lijsttrekker Edith Schippers van die partij zei afgelopen zondag dat ze de belastingen wil verlagen. Om dat mogelijk te maken, suggereerde ze nieuwe bezuinigingen. Bijna alle ministeries zouden het volgens haar best met wat minder geld kunnen doen. In welke uitgaven ze precies zou willen snijden, wilde ze niet zeggen.

Maar volgens GroenLinks en PvdA maakt een blik in het laatste VVD-verkiezingsprogramma precies duidelijk waar die partij op wil bezuinigen: op zaken als uitkeringen, huur- en zorgtoeslag en onderwijs. In totaal zou het om een bedrag gaan van 6,8 miljard euro.

De linkse partijen zullen zich dus verzetten tegen die eventuele nieuwe bezuinigingen. "Als je bezuinigt op zorg, wonen en sociale zekerheid, dan brokkelt het cement van de samenleving af en dreigt het ineen te storten", zegt Klaver.

Ook tegen huidige bezuinigingen

Maar ook in het huidige regeerakkoord staan bezuinigingen op publieke voorzieningen die GroenLinks en PvdA van tafel willen hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over een bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg en van 1,5 miljard euro op de verpleeghuiszorg.

Klaver: "Wij zullen ons verzetten tegen verdere bezuinigingen. Desnoods door wetten of begrotingen te blokkeren." Of de partijen in die opzet zullen slagen is overigens niet zeker. Het kabinet zou in de Eerste Kamer ook een meerderheid voor zijn plannen kunnen zoeken via rechtse partijen als JA21, BBB of de PVV.