Nuchtere Wieffer niet bezig met titel Feyenoord en Oranje: 'Beide voeten op de grond'

Ook Mats Wieffer zelf had gelezen dat Willem van Hanegem in hem wel een speler voor het Nederlands elftal ziet. En ook van dat compliment, een van de vele in de afgelopen maanden, raakte Wieffer, afkomstig uit Borne in Overijssel, niet in de war. "Ik vind het te snel van stapel lopen om dat nu, na twee maanden goed spelen, al te zeggen...". Het zal de hem kenmerkende nuchterheid zijn, een kwaliteit waarmee hij zich ook onderscheidt in de spelersgroep van Feyenoord. Hij is tenslotte "de enige Twentse jongen in het team". 'Ik geniet er heel erg van' Hoog van de toren blaast de 23-jarige middenvelder dus niet. "Het gaat de laatste tijd gewoon prima en dat wil ik zo doorzetten", zegt hij over zijn prestaties sinds begin januari, toen hij een basisplaats veroverde in Rotterdam. Ruim een maand later is Wieffer niet meer weg te denken uit het elftal van Feyenoord. Hij valt niet op door goals en assists, maar is een verbindingsspeler, met spelintelligentie en inzicht, die anderen beter moet laat spelen.

Afgelopen zomer pikte Feyenoord hem voor amper zes ton op bij stadgenoot Excelsior. Na wat blessureleed en een aanpassingsperiode heeft hij zijn plek bij de koploper van de eredivisie gevonden. "Als ik soms op de bank zit, denk ik wel: het is echt mooi hoe het nu allemaal gaat", vertelt Wieffer. "Ik geniet er heel erg van. Maar in het voetbal sta je er niet altijd bij stil. Je hebt bij Feyenoord veel wedstrijden, dus het blijft doorgaan." Rechtbreien Met nog twaalf competitiewedstrijden te gaan, te beginnen zondagmiddag in Sittard tegen Fortuna, is Feyenoord voor velen de favoriet voor de landstitel. De voorsprong op naaste achtervolger Ajax bedraagt drie punten. Volgens Wieffer zijn de spelers van Feyenoord nog niet met hun gedachten bij het kampioenschap. "Nog steeds niet. We staan er goed voor, maar het is niet zo dat we wedstrijden heel makkelijk winnen. We moeten met beide voeten op de grond blijven."

Wieffer viert Feyenoords winnende goal tegen AZ - ProShots