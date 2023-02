Pontje met 25 man omgeslagen in natuurgebied, vier gewonden

In een natuurgebied in Zuidland in Zuid-Holland is een pontje omgeslagen. Op het moment dat dat gebeurde stonden er zo'n 25 mensen op de trekpont. Het gaat om een groep vrijwilligers, laat de veiligheidsregio weten. Iedereen is uit het water en er zijn geen vermisten meer.

Vier personen raakten gewond. Eén persoon is gereanimeerd. Diegene is onder het pontje terechtgekomen. De anderen zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis overgebracht.

Omdat onduidelijk was of er mensen werden vermist hebben duikers in het water gezocht. Ook is de lijst met mensen die op de pont stonden gecontroleerd om te checken of iedereen terecht was. De natuurvrijwilligers zouden vuil gaan opruimen in het gebied.

Op beelden is te zien hoe er gezocht wordt: