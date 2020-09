Corona-app is af, maar uitrol laat op zich wachten: makers zijn teleurgesteld

De 'CoronaMelder'-app - NOS

De corona-app van de overheid, waarmee mensen kunnen zien of ze bij iemand met het coronavirus in de buurt waren, komt op zijn vroegst pas half oktober voor heel Nederland in de lucht. De bijbehorende wet is nog niet door het parlement. Tot teleurstelling van de makers van de app, blijkt uit een rondgang van de NOS. "Technisch is de app sinds begin augustus af, maar hij ligt nu op de plank", zegt een van de makers, die graag anoniem wil blijven.

Zeker op het moment dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, zou de app nuttig kunnen zijn, denken ze. "Juist nu zou je willen dat mensen hem alvast installeren, zodat er al ontmoetingen in kaart kunnen worden gebracht", zegt Joris Leker, die belast is met de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app. De app brengt in kaart bij wie je in de buurt was, overigens zonder dat de app weet om wie het gaat. Achteraf blijkt dan of iemand van je contacten corona had. De corona-app is sinds half augustus al te downloaden voor iOS en Android en wordt in vijf GGD-regio's al ondersteund. Buiten die regio's kunnen mensen hem wel downloaden, maar de GGD's in die regio's ondersteunen de app nog niet. Als iemand daar het coronavirus blijkt te hebben, wordt de app daardoor niet ingezet. Juridische onderbouwing Hoewel de app technisch af is, is de juridische onderbouwing dat nog niet. De wet die het gebruik van de app regelt, ligt nog bij de Eerste Kamer. "Iedereen heeft zich maandenlang uit de naad gewerkt om de app op tijd af te krijgen. Het voelt alsof de politieke kant van het verhaal wat minder snel gaat dan de rest van de samenleving", zegt de leider van het designteam, Jasper Hauser, die eerder onder meer voor Facebook werkte. De makers willen tegelijkertijd niet de Eerste Kamer de schuld geven van de vertraging. "We hebben een democratie, dat kost simpelweg tijd", zegt Ivo Jansch, een van de mensen achter de architectuur van de app. Maar frustrerend vindt hij het wel. Voor wetgeving gaat het proces juist uitzonderlijk snel, tekent woordvoerder Marcel van Beusekom van het ministerie van Volksgezondheid aan. Krappe week De Eerste Kamer gaat op zijn vroegst op 6 oktober over de wet stemmen, maar het kan zijn dat aanvullende vragen vanuit de senaat voor extra vertraging zorgen. Na goedkeuring vanuit de Eerste Kamer duurt het volgens het ministerie nog "een krappe week" voordat de corona-app in heel Nederland kan worden uitgerold. "Het juridische papierwerk moet worden geregeld en de publiciteitscampagne moet worden voorbereid", zegt woordvoerder Van Beusekom.

Onder de makers leeft de vraag waarom het ministerie van Volksgezondheid niet beter heeft geanticipeerd op het wel vaker langzame wetgevingsproces. Het was al vrij vroeg duidelijk dat er een juridische onderbouwing moest komen, zeggen betrokkenen. In eerste instantie wilde minister De Jonge die app onderbrengen in de algemene corona-spoedwet. Nadat de spoedwet werd aangepast en uitgesteld, werd er gewerkt aan een aparte wet voor de app. Overigens vindt het ministerie zo'n wet niet per se nodig om de app uit te rollen, maar daar is de Autoriteit Persoonsgegevens het niet mee eens. Daarom is landelijke invoering van de app op 1 september uitgesteld. Wel op tijd af Er is ook goed nieuws: de app zelf was dus wél op tijd af. "Vrij uniek voor een ict-project, laat staan bij de overheid", zegt app-maker Jelle Prins, die vanaf het begin bij de app betrokken was. "Daarvoor hebben we lang doorgewerkt, ook in de weekenden en 's avonds, vakanties zijn uitgesteld." Daardoor is het wel extra jammer dat de app nog niet kan worden worden ingezet, zegt hij. "Zeker als de ene na de andere GGD het bron- en contactonderzoek afschaalt, zonder dat we kunnen helpen." Ook vinden de ontwikkelaars het vreemd dat de corona-app onder een vergrootglas ligt, terwijl de privacy elders juist veel minder wordt gerespecteerd. "Deze app is hartstikke goed dichtgetimmerd", zegt een betrokkene. "En tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld dat de mensen achter de coronatestlijn zomaar overal bij kunnen."