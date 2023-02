Kings en Clippers maken in spektakelstuk 351 punten: op één na hoogste score ooit in NBA

De aanwezige fans in de Crypto Arena in Los Angeles kregen vrijdagavond zowat twee wedstrijden te zien: ze telden 351 punten. De uitslag van het duel tussen Sacramento Kings en LA Clippers (176-175) was de op één na hoogste score ooit in de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Alleen in december 1983 werd vaker gescoord in een NBA-wedstrijd, toen Detroit Pistons en Denver Nuggets in totaal 370 punten maakten (186-184).

In aanloop naar de marathonpartij hadden de Clippers een week vrij, de Kings kwamen de avond ervoor nog in actie.

De Kings staan derde in de Western Conference, de Clippers vijfde.

Double overtime

Pas in de tweede verlenging - double overtime - met nog een kleine twee minuten op de klok viel de beslissing bij de Kings en de Clippers, na een met veel gevoel genomen jumpshot van De'Aaron Fox, die in totaal 42 punten maakte en 12 assists gaf.

De Clippers zullen zichzelf op de kruin krabben, want ze hadden drie keer een vrij comfortabele voorsprong. In het vierde kwart lieten ze de Kings terugkomen van een voorsprong van veertien punten, in de eerste en tweede verlenging liepen ze op een gegeven moment zes punten voor.

Kings-shooting guard Mailk Monk was topscorer van het duel met 45 punten. Clippers-sterren Kawhi Leonard (44 punten) en Paul George (34 punten, 10 assists, 10 rebounds) waren ook op dreef. In totaal werden er 44 driepunters raak geschoten, een evenaring van het NBA-record.