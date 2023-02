Spaanse film over moord op Nederlandse boer bekroond met César

De Spaanse speelfilm As Bestas over de Nederlandse bioboer Martin Verfondern die in 2010 werd vermoord na een conflict met zijn buren, heeft vrijdagavond de César voor beste buitenlandse film gekregen. De César is het Franse equivalent van de Oscar.

As Bestas is een thriller, gebaseerd op het verhaal van een tot Nederlander genaturaliseerde Duitser die in het gehucht Santoalla in Noordwest-Spanje een conflict kreeg met zijn buren over de opbrengsten van de houtkap. Na een uit de hand gelopen ruzie werd Verfondern doodgeschoten door de jongste zoon van die buren. Zijn lichaam en auto werden pas jaren later bij toeval teruggevonden.

Het verhaal van de film stoelt dus op ware gebeurtenissen, maar er zijn wel aanpassingen. Zo staat er een Frans echtpaar centraal en gaat de ruzie met de buren over een windmolenpark. Eerder was As Bestas van regisseur Rodrigo Sorogoyen al dik in de prijzen gevallen bij de Goya's, de belangrijkste Spaanse filmonderscheiding. De film is in Spanje ook een groot commercieel succes.

Eerder ging onze correspondent langs bij de weduwe van Verfondern, die nog altijd woont op de plek waar haar man is gedood: