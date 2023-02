Zes inzittenden van bestelbus opgepakt om veroorzaken ongeluk

Op de A58 zijn gistermiddag zes mensen aangehouden. Zij zaten in een bestelbus die bij Waarde in Zeeland een ongeluk had veroorzaakt op de snelweg. De politie zegt dat alle inzittenden zijn opgepakt omdat niet duidelijk is wie de bestuurder is geweest.

De bus reed rond 17.20 uur met hoge snelheid over de vluchtstrook om de file te vermijden. Bij het passeren van een vrachtwagen kwam de bestelbus met de wielen in de berm. De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen de vangrail aan. Daarbij zijn drie personenauto's geraakt.

Twee personen zijn naar een ziekenhuis overgebracht: een automobilist en een inzittende van de bestelbus. Twee bestuurders van de andere personenauto's zijn ter plekke door ambulancemedewerkers nagekeken.