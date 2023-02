Van 'RoboCop' naar 'Rolls Royce': Botman imponeert bij Newcastle en staat morgen op Wembley

Natuurlijk eist het Manchester United van Erik ten Hag veel aandacht op, zondag (17.30 uur) op Wembley bij de finale van de League Cup. Maar vergis je niet, bij tegenstander Newcastle United is er ook een Nederlander bezig aan een wervelend eerste seizoen in Engeland. Sven Botman is onderdeel van de minst gepasseerde defensie van de Premier League. Met 15 tegengoals in 23 duels houdt Newcastle, de huidige nummer vijf, alle topploegen onder zich. De complimenten vliegen de 23-jarige Nederlander om de oren. "Voetbal is gewoon te makkelijk voor jou", schreef teamgenoot Jacob Murphy al eens onder een foto van Botman op Instagram. Zelfs managers van tegenstanders laten weten onder de indruk te zijn. Analist Ruud Gullit stelde aan een voetbaltalkshowtafel dat hij bondscoach Ronald Koeman wel even wil bellen om Botman voor de komende interlands in maart in Oranje te krijgen. Nieuwe, deftige bijnaam In Frankrijk kreeg Botman de bijnaam 'RoboCop', verwijzend naar de actiefiguur (half man, half robot) uit de gelijknamige filmreeks. In Engeland staat hij tegenwoordig bekend als de 'Rolls-Royce', vernoemd naar één van de meest prestigieuze (en duurste) automerken. Kortom: de 23-jarige Botman uit Badhoevedorp is hot in Engeland.

Sven Botman blokt een schot van Manchester United-aanvaller Antony - ANP

Het is dan ook niet voor niets dat Erwin van de Looi aan het begin van de EK-kwalificatiereeks in 2021 afreisde naar Lille, waar Botman op dat moment nog speelde, met de vraag of de centrale verdediger de nieuwe aanvoerder wilde worden van Jong Oranje. "Sven was vereerd", vertelt Van de Looi over de ontmoeting destijds. "Het leek mij ook een interessante volgende stap voor hem. Hij komt qua fysiek imponerend over, maar ik vond dat hij in de coaching nog een iets dominantere rol kon spelen." Botman droeg de band met trots en leidde Jong Oranje naar een ongeslagen groepswinst en daarmee het begeerde ticket voor het EK komende zomer in Georgië en Roemenië.

Botman stelde Van de Looi teleur De laatste interlandperiode, vorig jaar september, meldde Sven Botman zich bij Jong Oranje af, om zich te kunnen concentreren op Newcastle. Tot onvrede van bondscoach Erwin van de Looi, die zijn aanvoerder moest missen. "Ik vind nog steeds dat hij prima had kunnen komen", blikt Van de Looi terug. Mocht Botman zich in maart weer bij Jong Oranje melden, dan volgt er nog wel een gesprek tussen de twee. "Dat lijkt me logisch", aldus de coach.

Van de Looi, die onlangs bekendmaakte na het EK te stoppen bij Jong Oranje, heeft bewondering voor het pad dat Botman heeft afgelegd. Steeds de juiste club Nog voordat hij een eredivisieduel had gespeeld voor Ajax 1 koos de verdediger voor een verrassende stap naar Lille, waarmee hij kampioen werd en na twee seizoenen een transfer voor zo'n 40 miljoen euro naar de Premier League verdiende.

Bondscoach Erwin van de Looi op de training van Jong Oranje, in de achtergrond Sven Botman - ANP

"Hij heeft steeds de juiste club gekozen en heeft een reëel beeld van zichzelf", stelt Van de Looi. "Ik heb hem ook weleens gevraagd waarom hij bij Ajax wegging. Dan vertelde hij dat ze daar niet het ideale voetbal spelen voor zijn type verdediger." Daarmee doelt Botman op het spel met de bal. Hij moet het meer hebben van zijn fysiek, duels winnen, tegenstanders uitschakelen. In plaats van indribbelen en de opbouw verzorgen. Zijn eigen pad Daarom vertrok hij al vroeg bij Ajax, terwijl experts vaak roepen dat je eerst je sporen moet hebben verdiend in Nederland, alvorens je het geluk gaat beproeven in een sterkere competitie. "Er is niet één juist pad", vindt Van de Looi. "Dat probeer ik de spelers van Jong Oranje ook mee te geven. Soms komt er belangstelling van mooie clubs uit het buitenland, maar de vraag is of je daar gaat spelen." "Het kan handiger zijn om te gaan voor een club van een net iets lager niveau, waar je wel speelt. Dat is bij Sven gebeurd."

Sven Botman als speler van Lille, waar hij kampioen werd en Champions League speelde, in duel met Kylian Mbappé - ANP

Stabiel, stoïcijns, noemen ze 'm in Engeland. Rustig, ietwat op de achtergrond, maar genadeloos voor aanvallers. Als coach van Jong Oranje houdt Van de Looi zijn pupil in de Premier League nauwlettend in de gaten. "In het begin had ik nog zoiets van: oei. Hij kwam soms handen en voeten tekort. Maar, en dat is gewoon een heel grote kwaliteit van Sven, hij past zich snel aan. Plus het team, net als eerder bij Lille, past goed bij zijn kwaliteiten. Ze verdedigen gegroepeerd." Goede kop erop De bondscoach ziet Botman stappen maken. "Er overkomt Sven niet veel... Hij weet wat hij kan en wat hij niet kan, doet geen rare dingen, maakt amper fouten. En hij durft nu meer aan de bal. Dat doe je als verdediger alleen als je vertrouwen hebt."

Sven Botman wint een kopduel van Mo Salah van Liverpool - Pro Shots

Botman hoort het vaker: er zit bij hem een goede kop op. Hij weet wat hij wil en laat zich niet gek maken. Dat bleek ook aan het eind van de vorige zomer, toen er flink getrokken werd aan hem en hij moest kiezen tussen AC Milan en Newcastle. "Hij heeft weleens contact gehad met andere clubs terwijl hij bij Jong Oranje was", erkent Van de Looi. "Dat heeft hij netjes overlegt met mij. Ik vind dat hij daar goed mee is omgegaan, je merkte niets aan hem. Hij bleef presteren." "Op die leeftijd kunnen veel jongens dan in de war raken. Hij niet."