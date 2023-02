Turkse journalisten opgepakt voor berichtgeving over aardbeving

Zeker vier Turkse journalisten zijn de afgelopen tijd opgepakt en ondervraagd vanwege hun berichtgeving over de aardbevingen in het land. De BBC sprak een van de aangehouden journalisten.

De freelancer Mir Ali Koçer plaatste op Twitter verhalen van overlevenden en reddingswerkers. Hij moest zich onlangs melden op het politiebureau op verdenking van het verspreiden van "nepnieuws". Hij riskeert een gevangenisstraf van drie jaar.

Volgens hem wilde hij alleen maar mensen aan het woord laten die zijn getroffen door de aardbeving en die klaagden dat ze dagenlang geen hulp kregen. De journalist zegt dat hij beide kanten wilde belichten: van overlevenden tot de politie. "Ik heb geen informatie gedeeld zonder grondig onderzoek", zegt hij.

Desinformatiewet

Toch kreeg hij bericht dat de politie hem zocht. Hij wordt beschuldigd op basis van een desinformatiewet die in oktober is ingevoerd. Sindsdien is het verspreiden van desinformatie strafbaar en heeft de overheid meer bevoegdheden om nieuwssites en sociale media te controleren. Volgens president Erdogan is zo'n wet nodig om de bevolking te beschermen.

Koçer zegt dat nog zeker drie andere journalisten worden onderzocht vanwege hun berichtgeving over of commentaar op de aardbeving. Organisaties die opkomen voor de persvrijheid zeggen dat tientallen anderen zijn vastgehouden, lastiggevallen of niet meer mogen publiceren.

Reporters Without Borders noemt het onderzoek dat naar Koçer loopt absurd. De Turkse autoriteiten hebben niet gereageerd op vragen van de BBC.