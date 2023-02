Afzwaaiende Van Vleuten wereldberoemd in Colombia: 'Campeonesa! Campeonesa!'

"Campeonesa! Campeonesa!" Tijdens haar zes weken durende trainingskamp in Colombia werd wielrenster Annemiek van Vleuten volop herkend en toegejuicht door mensen langs de weg. Ze droeg tijdens elke training in Colombia de regenboogtrui, die hoort bij de wereldtitel die ze vorig jaar bij de WK in het Australische Wollongong op zo memorabele wijze veroverde. Net zoals ze het tricot dit seizoen vol trots zal dragen, haar laatste seizoen. Want daar twijfelt de 40-jarige Van Vleuten niet over richting de klassieker Omloop Het Nieuwsblad van vandaag. "De regenboogtrui gaf me eigenlijk alleen maar meer bevestiging dat mijn besluit om te stoppen de juiste is. Een jaar lang in deze trui rijden is de gedroomde manier om afscheid te nemen."

Afbeelding ter illustratie - EPA

Vorig jaar won ze bijna alles wat er te winnen valt. Niet alleen het WK, maar ook de Tour, Giro én Vuelta. "Ik vind het heel fijn om de beslissing om te stoppen zelf te nemen", vertelt ze. "Het is niet mijn lichaam dat me vertelt dat ik moet stoppen. Het is echt mijn besluit en dat voelt gewoon goed." Ook al is het haar laatste jaar, toch heeft Van Vleuten een onderdeel aan haar trainingsschema toegevoegd. "Ik ben met een biochemicus aan de slag gegaan. Ik heb onder meer met een glucosesensor getraind. Ik weet niet of het direct meer gouden medailles op gaat leveren, maar meer kennis over je lichaam motiveert wel." 'Slechts' vierde Na zes weken trainen in Colombia was het lichaam van Van Vleuten nog wat vermoeid bij haar eerste koers van het nieuwe jaar. Vorige week eindigde ze 'slechts' als vierde in de Ronde van Valencia. Het seizoen begint vandaag pas echt, met de voorjaarskoers Omloop Het Nieuwsblad. De winnaar van vorig jaar? Inderdaad, Annemiek van Vleuten.