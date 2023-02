Wekdienst 25/2: Herdenking Februaristaking • Avond vol filmprijzen

Eerst het weer: De dag begint met hier en daar een bui. Vanmiddag is het grotendeels droog en in het noorden laat ook de zon zich zien. Het wordt vandaag 6 tot 8 graden.

Goedemorgen! Vandaag wordt in Amsterdam de Februaristaking herdacht. En in Den Bosch trapt de Partij voor de Dieren de campagne af.

Wat heb je gemist?

In delen van de Verenigde Staten leidt zwaar winterweer voor miljoenen mensen tot overlast. Er zijn meldingen van stroomuitval, geannuleerde vluchten en afgesloten wegen. Ook zijn zeker drie mensen omgekomen als gevolg van het slechte weer.

De afgelopen dagen lag de temperatuur op veel plekken in het noorden van het land tot ver onder het vriespunt. In Californië wordt daarnaast gewaarschuwd voor overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van zware regenval. Dat is in dertig jaar tijd niet gebeurd.

Ander nieuws uit de nacht