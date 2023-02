Negen dagen verslag doen uit puinhopen: dit verhaal laat me niet los

Turkije-correspondent Mitra Nazar was in Istanbul toen een aardbeving met een kracht van 7,8 het land trof. In de dagen erna, waarin meer bevingen volgden, deed ze verslag vanuit het rampgebied. Dit artikel is een persoonlijke terugblik op wat ze meemaakte, en wat haar is bijgebleven.

Daar staat hij. Een grote Turkse man met ogen vol water. In zijn handen een paar bruine kinderschoenen. Zo goed als nieuw en geschikt voor streng winterweer. Hij vond de schoenen in het puin. Het puin van wat tot 6 februari een flatgebouw was waarin kinderen lagen te slapen. Niemand kwam er levend uit. De schoenen zijn waarschijnlijk van één van die kinderen. "Ik zag ze liggen", zegt de man. "Ik neem ze mee voor mijn zoontje, het is precies zijn maat". De man heeft zijn gezin wel kunnen redden, zijn kind leeft nog. Ze slapen nu in een tent en zijn zoontje heeft koude voeten. Het doet hem pijn om de schoenen te moeten meenemen, hij zegt dat hij zich schaamt. "Ik wil dit niet, maar ik heb geen keus".

De NOS experimenteert met automatische vertalingen. Je kunt dit artikel ook lezen in het Turks of het Arabisch.

Negen lange dagen deed ik verslag voor de NOS in het aardbevingsgebied. Ik zal weinig vergeten van wat ik heb gezien. Maar dit verhaal laat me niet los. De wanhoop van de overlevenden en de pijnlijke stilte van de doden die nog onder het puin liggen. Het komt samen in de man met de kinderschoenen. Hij loopt weg met de schoenen, en zijn ziel onder de arm. Ik kijk naar wat er over is van het flatgebouw waar hij de schoenen vond. Het dak ligt op de grond maar steekt iets schuin omhoog. Overal ligt huisraad. Een matras, dekens, spullen uit de badkamer. Speelgoed. Gisteravond nog hoorden ze hier stemmen onder het puin. Nu niet meer, vertellen de vrouwen die ernaast zitten. Ze huilen en zingen Koerdische liederen. Ze rouwen om de kinderen uit hun familie voor wie hulp te laat kwam.

In de Turkse stad Adiyaman komt de noodhulp maar moeilijk op gang zeggen inwoners. Deze vrouwen hebben nog niemand van de overheid gezien en zijn aan hun lot overgelaten. - NOS

Als buitenlandcorrespondent ben je door ervaring geoefend in het omgaan met menselijk leed, maar niemand kan zich voorbereiden op zoiets groots als dit. Collega's die talloze oorlogen hebben verslagen zeggen dat ze niet eerder zo veel verwoesting hebben gezien als hier in steden als Adiyaman, Antakya, Kahramanmaras. Ik dwing mezelf keer op keer te bevatten hoeveel mensen er in één klap niet meer zijn. Aan hoeveel levens abrupt een eind is gekomen. Bijna 50.000 mensenlevens. Het is de hele populatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Waarschijnlijk nog veel meer. Toen ik met mijn team het gebied bereikte, was er nog volop paniek. Op plekken waar we stopten was nog geen hulp gearriveerd. Op sociale media lazen we noodkreten van mensen die zich nog levend onder het puin bevonden. Familieleden deelden adressen ("hier leven nog mensen!") en vroegen om hulp ("wie kan een hijskraan regelen voor dit adres?"). Graafwoede Door steden rijden, voelde apocalyptisch en op sommige plekken onheilspellend. Alsof we de eerste buitenstaanders waren die er aankwamen. We voelden de naschokken. We hielden onze adem in als we langs torenflats reden die net niet waren ingestort. Gebouwen waren geworden tot wapens. Ze konden ieder moment aanvallen. Omvallen. We zien twee oudere mannen boven op wat over is van een flat van vijf verdiepingen. Vijf verdiepingen plat op de grond, tien gezinnen lagen er te slapen. Een van de mannen heeft zijn dochter zien liggen. Ze is dood, maar misschien zijn de anderen nog in leven? Ze graven woest. Iemand heeft een hamer. De rest moet met blote handen. Ik weet dat er niet veel woorden nodig zijn bij deze beelden. Dat de uitdrukking op de gezichten van deze mannen, hun graafwoede, genoeg is om binnen te dringen in de veilige huiskamers van Nederlandse nieuwskijkers. Dat geldt ook voor waar we een paar dagen later getuige van waren: het ontstaan van massagraven in de stad Adiyaman.

Toen de Turkse Nederlander hoorde van de aardbeving stapte hij meteen in de auto en reed van zijn woonplaats Pijnacker naar de zwaargetroffen stad Adiyaman in Zuidoost-Turkije. Daar begroef hij negen familieleden. - NOS