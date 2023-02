Thuiswerken en vaker de natuur in: de positieve erfenis van de coronatijd

Gesloten cafés en sportscholen, altijd een mondkapje in je jaszak en obsessief je handen wassen: weinig mensen zullen met heimwee terugdenken aan de tijd dat deze zaken aan de orde van de dag waren. Toch was het niet alleen maar kommer en kwel tijdens de coronacrisis.

Wat is er een jaar na de laatste lockdown nog over van de gewoontes die we oppikten in de coronaperiode? Een periode waarvan deze week overigens ook op een andere manier het einde werd gemarkeerd: het Outbreak Management Team (OMT) stelde donderdag vast dat van een pandemie geen sprake meer is.

25 februari 2022 was de dag die we - in ieder geval gevoelsmatig - het officieuze einde van de coronacrisis kunnen noemen. De anderhalvemetermaatregel en het coronatoegangsbewijs vervielen, waardoor we eindelijk weer met velen konden samenkomen. Het virus dat twee jaar lang ons leven had beheerst, was grotendeels onder controle.

Hoewel de coronacrisis voor velen de boeken in zal gaan als een zware tijd, ontstonden in die periode ook nieuwe gewoontes die we eigenlijk wel prettig vonden. En die lijken een blijvertje te zijn.