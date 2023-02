OM: honderden Eritreeërs in Nederland slachtoffer van wreed smokkelnetwerk

In deze Libische kampen slaan mensensmokkelaars jarenlang hun slag. Een reconstructie van een mensensmokkelnetwerk met duizenden Eritrese slachtoffers, ook in Nederland. - NOS

"Op de compound waren drie grote loodsen, met meer dan 2000 mensen in iedere loods", zegt een van de slachtoffers. Ze willen alleen anoniem hun verhaal doen, uit angst voor represailles van het regime of mensensmokkelaars tegen familieleden in Eritrea. "Sommigen slapen 's nachts en anderen overdag, want er is niet genoeg plaats voor iedereen om tegelijk te slapen."

Slachtoffers zeggen te zijn geslagen met stokken en tuinslangen. Er is videomateriaal waarop deze mishandelingen te zien zijn. Vrouwelijke migranten werden door smokkelaars uit de loodsen meegenomen om verkracht te worden. "Ze deden heel erge dingen met de vrouwen, soms werd het ook gefilmd", zegt een van de slachtoffers.

De mensen met wie Nieuwsuur heeft gesproken zijn geen getuigen in de strafzaak die tegen enkele verdachten is aangespannen.

Crimineel verdienmodel

Familieleden van de migranten in Nederland werden door de smokkelaars gebeld om losgeld te betalen. Volgens het OM zijn hiermee miljoenen euro's verdiend. "We zien dat er een uitbuitingsysteem is bedacht, een crimineel verdienmodel waarbij mensen als handelswaar worden gezien", zegt persofficier Gerben Wilbrink van het Landelijk Parket.

Het OM is sinds 2018 bezig om het netwerk in kaart te brengen en vervolgt nu twee kopstukken. Ze zijn aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie, zware mishandeling en mensenhandel.

Een van de twee is de Eritreeër Tewelde G., die bekendstaat onder de naam Walid. Hij zit gevangen in Nederland na te zijn uitgeleverd uit Ethiopië. De andere hoofdverdachte is Kidane Zekarias H., een Eritreeër die sinds 2021 op de Nederlandse opsporingslijst staat en eerder uit Ethiopië ontsnapte. Hij zit nog vast in Dubai.

Ook vijf andere personen die worden gezien als 'geldhalers' zijn inmiddels gearresteerd. Zij zijn volgens het OM verantwoordelijk voor het ophalen van het losgeld. Het netwerk wordt ervan verdacht in verschillende landen in totaal duizenden slachtoffers te hebben gemaakt. "Het is ons doel om het hele netwerk te verstoren en op te heffen", zegt Wilbrink van het OM.