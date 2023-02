Libanees-Belgische man opgepakt in Boekarest om steunen Hezbollah

De politie in Roemenië heeft een Libanees-Belgische man opgepakt die verdacht wordt het financieren van de Libanese terreurbeweging Hezbollah, een organisatie die door Iran gesteund wordt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie.

Volgens de Verenigde Staten is de man, de 58-jarige Mohammad Ibrahim Bazzi, een internationale terrorist en heeft hij jarenlang miljoenen dollars doorgesluisd naar Hezbollah.

"Hij dacht ongezien honderdduizenden dollars over te kunnen maken vanuit de Verenigde Staten naar Libanon, zonder gezien te worden", zegt openbaar aanklager Breon Peace in een verklaring. "Deze arrestatie bewijst dat hij het mis had." Peace noemt Hezbollah een "buitenlandse terreurorganisatie die verantwoordelijk is voor dood en verwoesting".

Bazzi werd opgepakt toen hij gisteren arriveerde op de luchthaven van de Roemeense hoofdstad Boekarest. Het is onbekend waar hij vandaan kwam en waarom hij was afgereisd naar Boekarest.

Zakelijke activiteiten

Bazzi kon volgens de Amerikanen jarenlang geld overmaken naar Hezbollah door verdiensten via zijn zakelijke activiteiten in België, Libanon, Irak en West-Afrika. De bedrijven, die actief zijn in onder meer de oliesector, zijn in 2018 al door de Verenigde Staten op een sanctielijst gezet.

De Amerikaanse autoriteiten zijn nog op zoek naar een andere man, de 78-jarige Talal Chahine. Hij zou met Bazzi hebben samengewerkt om Hezbollah te financieren. Ook zouden de twee een Amerikaanse burger onder druk hebben gezet om mee te werken aan het omzeilen van de sancties.