Bus valt in ravijn in Algerije: zeker tien doden

Bij een ongeluk met een touringcar in Algerije zijn zeker tien doden gevallen en 23 mensen gewond geraakt. De bus kantelde op een weg in de bergen en viel 150 meter naar beneden, zo meldt persbureau AFP. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend.

De bus met toeristen aan boord was op weg van de hoofdstad Algiers naar het Tikjda-skigebied, zo'n 150 kilometer ten oosten van Algiers. De weg in het noorden van het land, waar het ongeluk gebeurde, geldt als lastig vanwege de hoogteverschillen.

Het gebied is een populaire vakantiebestemming van inwoners van het Noord-Afrikaanse land. De afgelopen weken is er in het berggebied veel sneeuw gevallen, waardoor velen naar het gebied zijn afgereisd.

Te hard rijden

In Algerije komen geregeld zware ongelukken voor, volgens de autoriteiten vooral door mensen die te hard rijden. Ook chauffeurs in het openbaar vervoer rijden vaak veel te hard. De autoriteiten hebben om die reden veel flitspalen geplaatst.

In 2021 waren er ruim 7000 verkeersongelukken in Algerije, met ruim 2600 doden tot gevolg.