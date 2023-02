Dodental door noodweer in Brazilië loopt op, tientallen nog vermist

In Brazilië is het dodental als gevolg van het noodweer in het zuidoosten van het land opgelopen naar 54, melden de autoriteiten. Donderdag werd nog een dodental van vijftig gemeld. Onder de dodelijke slachtoffers zijn vijftien kinderen.

Hevige regenval leidde begin deze week tot aardverschuivingen en overstromingen in de deelstaat São Paulo. Het ging volgens de autoriteiten met 600 millimeter regen om de grootste neerslaghoeveelheid in een dag ooit gemeten.

Er worden nog zeker dertig mensen vermist. Vooral de stad São Sebastião is zwaar getroffen. In en rond die stad hebben meer dan 4000 mensen hun huis moeten verlaten. Het reddingswerk is inmiddels in volle gang. Donderdag arriveerde een schip van het Braziliaanse leger om te fungeren als noodhospitaal.

De autoriteiten beloven de stad "te herstellen en weer op te bouwen". Toeristen wordt gevraagd niet naar het gebied te komen om te voorkomen dat ziekenhuizen, wegen en andere voorzieningen overbelast zouden raken.