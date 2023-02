Megagevangenis geopend in El Salvador: plaats voor 40.000 gevangenen

In El Salvador zijn de eerste gedetineerden overgebracht naar een nieuwe enorme gevangenis. Met een capaciteit van 40.000 mensen is het Centro de Confinamiento del Terrorismo een van de grootste van Noord- en Zuid-Amerika.

Ongeveer 2000 bendeleden zijn er vandaag naartoe gebracht. "Dit wordt hun nieuwe huis, waar ze tientallen jaren zullen wonen, onder elkaar, waar ze de bevolking geen kwaad meer kunnen doen", schrijft de Salvadoraanse president Bukele op Twitter.

Op videobeelden is te zien hoe de gevangenen, gekleed in witte korte broeken met kaalgeschoren hoofden door de nieuwe gevangenis de cellen in worden geleid: