FC Utrecht achterhaalt Sparta door zege in tijdelijk gestaakt duel

In een vervelende eredivisiewedstrijd met veel overtredingen, opstootjes en een oliedomme rode kaart heeft FC Utrecht een 3-0 zege geboekt op bezoek bij Sparta Rotterdam. Daardoor staan beide ploegen met 37 punten nu op gelijke hoogte. Wegens een beter doelsaldo behoudt Sparta de zesde plaats, maar dat is slechts een doekje voor het bloeden. De Rotterdammers zullen het voorlopig zonder aanvoerder Adil Auassar moeten doen: hij kreeg vroeg in de tweede helft rood wegens een slaande beweging en kan een fikse schorsing verwachten. De zege van Utrecht zal tot tevredenheid leiden bij Frans van Seumeren. De clubeigenaar hoopt met zijn miljoeneninvesteringen al jarenlang op een plek in de top vijf, maar constateerde dat zijn ploeg flink gestagneerd is. Tijdelijk gestaakt In een van beide kanten zwakke en vervelende eerste helft waren er amper kansen te noteren. Vroeg in de tweede helft sloeg de vlam in de pan.

De stand in de eredivisie - NOS

Bij wat duw- en trekwerk bij een vrije trap voor Sparta sloeg de Rotterdamse aanvoerder Auassar Utrecht-speler Sean Klaiber met de elleboog tegen het hoofd. Scheidsrechter Joey Kooij deed het incident af met een gele kaart, maar nadat hij op verzoek van de VAR de beelden terug had gekeken, maakte hij daar rood van. De vrije trap voor Sparta bleef staan. Vito van Crooij krulde de bal op de paal en in de rebound trof Tobias Lauritsen de lat. Vervolgens werden er vanuit het Sparta-publiek voorwerpen op het veld gegooid richting Utrecht-doelman Vasilios Barkas. Voor Kooij aanleiding om het duel te staken. Tien tegen elf Na een minuut of tien werd de wedstrijd weer hervat. Het duurde even voordat Utrecht raad wist met de manmeersituatie, maar vanaf de 65ste minuut werden de tien van Sparta steeds meer met de rug tegen de muur gezet. Eerst schoot Klaiber net over en niet veel later belandde een als voorzet bedoelde bal van invaller Victor Jensen op de lat.

Doelman Barkas van Utrecht wordt bekogeld met voorwerpen vanuit het Sparta-publiek - Pro Shots