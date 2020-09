De maximale straf voor doodslag gaat omhoog van 15 naar 25 jaar. Ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) komen vandaag met een wetsvoorstel hiervoor, meldt De Telegraaf.

In de Tweede Kamer en de samenleving klinkt al langer kritiek op de maximumstraf voor doodslag. Vooral het verschil met moord, waarvoor rechters 30 jaar of zelfs levenslang kunnen opleggen, zou te groot zijn. Moord en doodslag zijn beide het opzettelijk doden van iemand, maar bij doodslag gebeurt dat in een opwelling.

Hümeyra

Vorig jaar riep de Rechtbank Rotterdam de politiek op om de strafmaat voor doodslag te heroverwegen. Aanleiding was het proces tegen Bekir E. voor het doden van de 16-jarige scholiere Hümeyra. Omdat niet kon worden bewezen dat hij een vooropgezet plan had om haar te doden, werd hij veroordeeld voor doodslag en kreeg hij veertien jaar en tbs.

"Er is eigenlijk sprake van een executie van Hümeyra", zei de rechtbank. "Dan is het aan de politiek om te kijken of een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar, zoals nu in de wet staat, nog wel goed is."