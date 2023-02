Opvallend vroege invaller Armenteros helpt Heracles met hattrick aan winst

Heracles Almelo heeft in de eerste divisie thuis met maar liefst 7-0 gewonnen van Telstar. Grote man bij de Heraclieden was Samuel Armenteros. Hij begon op de bank, viel al in de eerste helft in en noteerde een hattrick.

Door de overwinning komt nummer twee Heracles op drie punten van koploper PEC Zwolle, al hebben de Zwollenaren nog een wedstrijd tegoed.

Vroege wissel Satriano

Heracles kwam al in binnen het halfuur op voorsprong door twee doelpunten van Anas Ouahim (schuiver en simpel schot in de zestienmeter) en een kopbal van Nikolai Laursen. Opvallend moment was een wissel in de 36ste minuut. Spits Antonio Satriano mocht bij de 3-0 voorsprong al naar de kant komen.

De 19-jarige Italiaan had al vroeg een domme gele kaart gepakt en solliciteerde opzichtig naar een rode kaart. Heracles-trainer John Lammers greep in en wisselde Satriano, die dat duidelijk niet leuk vond, voor Armenteros.