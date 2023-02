Dodental aardbevingen Turkije en Syrië loopt op tot 50.000

Het dodental na de aardbevingen in Turkije en Syrië is gestegen tot boven de 50.000. Tweeënhalve week na de aardbevingen van 6 februari zijn volgens nooddienst AFAD in Turkije 44.218 omgekomen. Het laatst gemelde aantal doden in Syrië is ruim 5900. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen.

Afgelopen maandagavond werd hetzelfde gebied opnieuw getroffen door een krachtige beving met een kracht van 6,4 en een naschok van 5,8. Hierbij vielen volgens autoriteiten aan de Turkse kant zes doden en bijna 300 gewonden en in Syrië vijf doden en meer dan 500 gewonden.

Hulpverleningsorganisaties benadrukten na deze nieuwe beving het belang van psychologische hulp aan overlevenden. "Veel mensen kregen een herbeleving, of sprongen uit paniek van balkons of uit ramen", zei Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld deze week tegen de NOS.

De organisatie heeft psychologen in het getroffen gebied die "eerste psychologische hulp" bieden, wat voornamelijk bestaat uit het voeren van gesprekken over ervaringen. "Om zo te voorkomen dat trauma's zich opstapelen", aldus Kuipers.

Maaltijden en waterflessen

Ook wordt er volop noodhulp geboden aan de overlevenden in het aardbevingsgebied. Het Rode Kruis heeft meer dan 20 miljoen warme maaltijden en 15 miljoen waterflessen uitgedeeld in tien getroffen Turkse provincies. Save the Children heeft in Syrië 7500 mensen voorzien van kant-en-klare warme maaltijden en ook maaltijden verstrekt aan de zoek- en reddingsteams. Oxfam Novib is intussen begonnen met het repareren van het waternetwerk in Aleppo.

De stand van de inzamelingsactie van Giro555 was afgelopen woensdag ruim 108 miljoen euro. Dat is ruim 20 miljoen meer dan de stand van 88,90 miljoen aan het eind van de actiedag een week eerder.